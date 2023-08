Stromtrasse von Amprion durch den Niederrhein Hier soll das Super-Erdkabel verlaufen

Mit der Superstromtrasse durch den Niederrhein wird es ernst. Wie berichtet, soll der Strom, der an der Nordsee in Windparks erzeugt wird, über diese Leitung in den Süden transportiert werden. Das Besondere ist, dass hier erstmals eine längere Trasse als Erdkabel verlegt wird. 300 Kilometer ist die Entfernung von Emden nach Osterath. Mehrere mögliche Trassen und Varianten wurden geprüft, bis man sich am Ende auf eine Route festlegte. Die war allerdings noch sehr grob. Etwa 1000 Meter war die mögliche Trasse breit, jetzt ist der Bereich auf etwa 25 Meter festgelegt worden. Alle ist sehr detailliert. „Die Trasse ist ausgeplant“, heißt es.