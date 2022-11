Agressive Kampfhunde erschwerten die Festnahme Niederländische Polizei verhaftet zwei Drogendealer aus Weeze auf Campingplatz

Weeze · In den Niederlanden sind am Dienstag zwei Weezer festgenommen worden. Die beiden sollen in Goch und Uedem mit Drogen gehandelt haben. In ihrem Wohnwagen wurden Marihuana, Amphetamin und mehr als 10.000 Euro in bar beschlagnahmt.

24.11.2022, 17:51 Uhr

Am Dienstag erfolgte der Zugriff durch die niederländische Polizei. Foto: Ton Hazewinkel/Shutterstock.com

Nach intensiven Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei des Kreises Kleve wurden gegen 10.45 Uhr auf einem Campingplatz im niederländischen Ysselsteyn die beiden Beschuldigten festgenommen, die mit EU-Haftbefehlen gesucht wurden. Es handelt sich nach Angaben der Kreispolizei um eine 23-jährige Frau und einen 26-jährigen Mann aus Weeze, die nach hiesigen Ermittlungsergebnissen seit 2020 mit Drogen handelten und Abnehmer im Bereich Goch und Uedem mit illegalen Drogen versorgten. Das Festnahme-Team der niederländischen Polizei traf im Wohnwagen der beiden Beschuldigten auf zwei aggressive Kampfhunde. 750 Gramm Marihuana, 1300 Gramm Amphetamin und eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme wurden beschlagnahmt. Zurzeit befinden sich die 23-Jährige und der 26-Jährige in Auslieferungshaft.

(ots)