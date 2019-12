Verfolgung bis Weeze : Schwarzer Audi bremst Niederländer aus

Weeze Von Rees bis Weeze lieferten sich zwei Wagen eine dramatische Verfolgungsjagd.

Wie die Polizei berichtet, war der 32-Jährige Niederländer mit seinem Wagen am Samstagabend auf der A3 Richtung Rees unterwegs. Hier verließ er gegen 18 Uhr die Autobahn und bemerkte plötzlich hinter sich einen älteren schwarzen Audi. Der ihm unbekannte Wagen mit Klever Kennzeichen hatte offenbar die Verfolgung aufgenommen. Er hängte sich an das Fahrzeug des Niederländers, der über die B 67 Richtung Uedem und dann weiter Richtung Flughafen fuhr. Der Audi fuhr immer wieder nah auf und überholte schließlich auch. Gleich mehrfach habe der Wagen plötzlich abgebremst, um den Niederländer so zum Stoppen zu bringen, berichtet die Polizei.