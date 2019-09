Verein Wirksam mit Lesung : Bericht von erlebnisreichen Touren durch die Welt

Nicole Mtawa begegnete auf ihren Touren vielen verschiedenen Menschen und sammelte viele Eindrücke. Foto: ja/Mtawa

KEVELAER Nicole Mtawa liest im Goldenen Löwen aus ihrem Buch „Besser als ein Traum“.

Freiheit statt Sicherheit, Abenteuer statt Gewohnheit und vor allem Erfüllung statt Wohlstand. Nach diesen Prinzipien lebt Nicole Mtawa in Afrika und an vielen anderen Orten auf dieser Welt.

Sie gründete den Verein „Human dreams“ und setzt sich dafür ein, vollpflegebedürftigen Kindern in Not ein besseres Leben zu schenken. Der Verein betreibt inzwischen ein Pflegeheim in Dehli sowie ein Kinderdorf in Tansania für vollpflegebedürftige Kinder. Eine Kindertagesstätte in Tansania ist seit März 2019 im Aufbau und für 2020 ist der Erwerb ein Farm in Namibia in Planung, um dort einer tiergestützte Therapiestätte aufzubauen.

Dieser Wagen ist das Erkennungszeichen. Foto: ja/Mtawa

Mit der Geburt ihrer Tochter Julie veränderte sich das Leben der jungen Frau deutlich. Sie spürt, dass sie für sich und ihre Tochter ein anderes Leben in Afrika finden muss. In ihrem Buch „Besser als ein Traum“ lässt sie ihre Leser an ihrem alternativen Lebensweg teilhaben, den sie zusammen mit ihrem kleinen Kind geht, um ein erfülltes Leben in Freiheit zu finden, das nicht nur für sie selbst, sondern auch für Julie besser als ein Traum werden soll.

Jetzt kommt Nicole Mtawa nach Kevelaer, um in einer sehr persönlichen Fotopräsentation ihr Buch „Besser als ein Traum“ über ihre Arbeit, ihre Fundraising-Touren und ihr bewegtes Leben mit Tochter Julie vorzustellen.

Am Sonntag, 29. September, um 17 Uhr fährt sie mit ihrem Mini-Cooper samt Oldtimer-Caravan am Hotel „Goldener Löwe“ in der Amsterdamer Straße vor. Mit diesem Gespann erlebten Mutter und Tochter in den letzten Jahren zwei erlebnisreiche Fundraising-Touren, die sie insgesamt 7000 Kilometer durch Europa führten.

Der Eintritt kostet sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder.

Diese besondere Lesung ist der Auftakt der Vortrags-Reihe „Hinter’m Horizont“. Der Verein Wirksam lädt dazu besondere Menschen nach Kevelaer, die die Gäste teilhaben lassen an ihrem Leben und ihnen einen Blick hinter den Horizont ermöglichen.