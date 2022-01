Neue Aufgabe für Nicole Lücke in Kevelaer : Neue Konrektorin am Gymnasium

Kevelaer Nicole Lücke aus Kevelaer ist jetzt im Leitungsteam ihrer „alten“ Schule. Das Gymnasium hat sie als Schülerin früher selbst besucht.

„Das ganz konkrete Ziel, später an meiner Schule auch als Lehrerin zu arbeiten gab es nicht. Aber ich konnte mir schon damals gut vorstellen, auch später wieder nach Kevelaer zu kommen“, sagt sie. Während sich mancher schlecht vorstellen kann, später ausgerechnet wieder an die alte Schule zurückzukehren, war das für Nicole Lücke immer eine Option. „Ich bin schon heimatverbunden“, sagt sie. Gleichwohl sollte es bis 2018 dauern, bis sie tatsächlich ans Gymnasium in Kevelaer kam. Studiert hat sie in Köln, das Referendariat absolvierte sie an verschiedenen Schulen in Bocholt. Es folgten Stationen am Gymnasium in Goch und auch in Aachen. Schon immer reizten sie auch Aufgaben neben dem reinen Unterricht. Sie war Moderatorin in der Lehrerausbildung, Trainerin für die Bezirksregierung und Fachleitung in der Lehrerausbildung.