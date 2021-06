Angebot von Diakonie und Kirchengemeinde in Kevelaer : „Neuland“: Beratungsbüro in der City

Kevelaer Kirchliche und diakonische Angebote sollen hier vernetzt werden. Jetzt gibt es auch eine Anlaufstelle der evangelischen Kirchengemeinde mitten in der Stadt.

Jetzt öffnete der Info- und Beratungsladen „Neuland“. An der Hauptstraße 26 startet nun nach umfangreichen Umbauarbeiten das Kooperationsprojekt, an dem neben der Diakonie auch die evangelische Kirchengemeinde Kevelaer und die Tuwas-Genossenschaft aus Moers beteiligt sind. Die drei Kooperationspartner verknüpfen kirchliche und diakonische Angebote im Herzen von Kevelaer. Der Laden wird montags bis freitags, vormittags und nachmittags geöffnet sein.

Die derzeitige Aufteilung sieht vor, dass die Diakonie am Montag und Mittwochabend den Raum nutzt, die Kirchengemeinde dort vor allem dienstags und mittwochs aktiv ist und die Tuwas Genossenschaft am Donnerstag und Freitag vor Ort ist. Außerdem sind Öffnungszeiten an den Wochenenden bei besonderen Ereignissen in der Stadt geplant.