Neugestaltung des Forum Pax Christi in Kevelaer ist vom Tisch

So sah eine der Varianten für die Bestuhlung aus, die die Firma Stadtumbau entwickelt hatte. Foto: Stadtumbau

KEVELAER Weil das Land nur den halben Zuschuss zahlen will, hat die Stadt ihren Förderantrag zurückgezogen. Geplant war, die Anlage mehr für weltliche Veranstaltungen zu öffnen. Auch die Stühle sollten transportabel werden.

Die Diskussionen waren teilweise recht heftig gewesen. Um die Entwürfe für eine Neugestaltung des Forums Pax Christ war hart gerungen worden. Schon das hatte gezeigt, wie wichtig den Kevelaerern das prominente Gebäude in der City am Kapellenplatz ist. Am Ende hatte man sich auf ein Konzept geeinigt, mit dem die Stadt Ende 2017 auch den Förderantrag beim Land stellte.