Es gibt noch wenige Restkarten Kervenheimer Theatergruppe fiebert Premiere entgegen

Es gibt nur noch wenige Restkarten (zwölf Euro) für die ersten drei Aufführungen. Das Theater am Mittag ist ausverkauft. Restkarten können kurzfristig über unsere E-Mail Adresse reserviert werden: Info@tvg-kervenheim.de oder auch über die Mitglieder des Theatervereins bestellt werden. Sollten für die ersten drei Aufführungen noch ein paar freie Plätze haben, werden diese Tickets zusätzlich an der Abendkasse angeboten, aber nur so lange der Vorrat reicht. Nicht abgeholte und bezahlte Karten werden am jeweiligen Aufführungstag an der Abendkasse hinterlegt. Alle Theater-Freundinnen und Freunde dürfen sich jetzt schon freuen, wieder an schön dekorierten Tischen Platz zu nehmen um einen gemütlichen Theater-Abend/Mittag zu genießen. Es werden vor- und nach den Aufführungen, sowie in den Pausen gekühlte und heiße Getränke angeboten, ebenso gibt es einen kleinen, leckeren Imbiss und diverse Knabber Artikel. Vor den einzelnen Aufführungen sorgt „Live Musik“ für eine gute und launige Stimmung. Wie auch schon in den vergangenen 145 Jahren, kann der Theaterverein „Gemütlichkeit 1879“ es kaum erwarten, bis sich der der Vorhang wieder öffnet. Mehr über den Verein gibt es auf der Internet-Seite: