Gastronomie in Kevelaer : Rilano-Hotel begrüßt Gäste in Kevelaer

Das Rilano-Hotel bietet neue Übernachtungsmöglichkeiten in Kevelaer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Der große Gebäudekomplex auf der Hüls ist am Samstag eröffnet worden. Die Gäste der Feier waren angetan von der Ausstattung und Gestaltung des Hauses. Es gibt unter anderem einen Tagungs- und einen Fitnessraum.

Wo vor ein paar Monaten nur Bagger und Gerüste zu sehen waren, steht jetzt ein großer Gebäudekomplex, in dem am Samstag das Rilano-Hotel auf der Hüls in Kevelaer eröffnete. Nach gut zwei Jahren Planung, Kopfzerbrechen und Schweißarbeit steht nun das modernste Hotel Kevelaers bereit, um Gäste zu begrüßen.

Die feierliche Einweihung wurde von Bürgermeister Dominik Pichler übernommen, der das erste rote Band in seiner Amtszeit durchschneiden durfte. Dann stürmten die Gäste in die Hotellobby, um den ersten Blick in den Neubau werfen zu können. Direkt fiel einem die moderne Einrichtung auf, die in warmen Farben gehalten ist und von vielen Pflanzen atmosphärisch abgerundet wird. Gemütliche Sessel und eine moderne Rezeption laden zum Verweilen im Eingangsbereich ein.

Info Arbeitsplatz für 21 Menschen Ausstattung Das Drei-Sterne-Hotel Rilano hat 78 Zimmer, darunter fünf Suiten, sechs Superior- Zimmer und ein behindertengerechtes Zimmer. Personal Das Hotel beschäftigt neun Angestellte plus zwölf Mitarbeiter im Venga. Preis Ein Standardzimmer kann ab 69 Euro ohne Frühstück gebucht werden.

Doch die eigentliche Feier findet im anliegenden Restaurant Venga statt, welches Teil des Hotels ist und für die Verpflegung der Gäste sowie alle anderen hungrigen Besucher zur Verfügung steht. Auch hier zieht sich der natürliche Stil fort und verspricht gemütliche Abende. „Es erfüllt einen mit Stolz und Freude, so ein schönes Produkt anbieten zu können“, erzählte Annette Strähnz, die sowohl das Rilano-Hotel in Kleve leitet als auch die Führung in Kevelaer übernimmt. „Das ist etwas, das man nur mit einem starken Team schafft.“ Das Motto des Hotels lautet: Connected – Verbunden. „Das ist zum einen im Sinne der digitalen Welt gemeint“, so Strähnz. „Doch wir möchten auch, dass die Menschen untereinander in Kontakt kommen.“

Das Rilano-Hotel in Kevelaer ist das zehnte in Deutschland. Erwartet werden nicht vor allem Wallfahrtstouristen, sondern Niederrheinliebhaber, die Fahrradfahren möchten oder Kevelaer erkunden wollen. Zudem setzt man auf Gruppen sowie Geschäftsreisende. Das Hotel hat einen Tagungsraum, der Platz für 16 bis 20 Personen bietet, sowie einen kleinen Fitnessraum.

Bürgermeister Dominik Pichler freut sich über die Ergänzung in der Kevelaerer Hotellandschaft: „Wir haben lange vergeblich versucht, ein modernes Hotel nach Kevelaer zu holen“, berichtet er. „Wir wollten eine Ergänzung zu den Hotels in der Innenstadt. Das Rilano hat eine andere Lage und lockt dadurch auch anderes Klientel an. Es ist weniger eine Konkurrenz zu den Hotels in der Innenstadt als eine Ergänzung.“

Im Rahmen der Eröffnung wurden Hotelführungen geboten, die Einblicke in die geräumigen Zimmer gaben. Diese sind in Schwarz- und Grüntönen gehalten und haben ein offenes Badezimmer. Zudem gab es eine Verlosung, bei der tolle Preise ausgesetzt waren. So konnte beispielsweise eine Nacht im Rilano-Hotel gewonnen werden. Ein Sektempfang und Häppchen vom Venga durften nicht fehlen. Das Hotel wurde von den Gästen sowohl für die Optik als auch für das Konzept gelobt. Einziger Kritikpunkt bei einigen Besuchern war der Mangel an behindertengerechten Zimmern. Barrierefreiheit bieten alle Zimmer, jedoch ist nur eines für Gäste im Rollstuhl ausgelegt.

Bürgermeister Dominik Pichler durchschnitt symbolisch das Band. Foto: Evers, Gottfried (eve)