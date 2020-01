Neues Gastronomieangebot am Niederrhein : Gutbürgerlich auf Schloss Wissen

Koch Chris Jasper in dem neuen Restaurant in der Alten Wassermühle auf Schloss Wissen. RP-Foto: N. Prümen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Mit Vis-à-Vis eröffnete ein neues Restaurant in der Wassermühle.

„Vis-à-Vis“ heißt das kleine, feine Lokal, das neu in der alten Wassermühle auf Schloss Wissen zu finden ist. Für die Romantik bräuchte es noch nicht einmal Kerzen auf dem Tisch. Wer am Fenster Platz nimmt, der schaut auf das Wasser. In der Küche wirbelt derweil Chris Jasper. Er sagt: „Die Menschen wollen gut bürgerliche Küche und auch den persönlichen Kontakt.“ Deswegen verlässt der Koch regelmäßig seinen Platz am Herd und stellt den Gästen auch gerne ein Drei- oder Vier-Gänge-Menü zusammen. Praktisch: die Weinempfehlung gibt es gleich dazu, oder wer lieber Hopfen und Malz mag: eine Empfehlung einer der hauseigenen Biersorten. Die Karte wechselt viermal im Jahr. Aktuell werden dort das Rinderfilet, die gebratene Apfel-Mais-Poularde und Lachsfildet auf Limoncello-Risotto angeboten. Wer es lieber fleischlos mag, für den gibt es Linguine an Walnuss-Basilikum-Rucola. Als Vorspeise ein kerniger Wildkräutersalat „La Baronesse“ gefällig oder ein Mousse au Chocolat und Espresso Panna Cotta als Dessert? Raphaël Freiherr von Loë ist froh über das neue Restaurant, das die bisherigen Angebote zum Tagen und Feiern auf Schloss Wissen ergänzt.