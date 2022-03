Material aktuell nicht erhältlich : Musterfläche für den Peter-Plümpe-Platz kommt erst später

Kevelaer Der Entwurf für die Neugestaltung des Areals ist beim Land eingereicht. Jetzt läuft unter anderem die Beratung über das Pflaster. Bürger sollen mitreden.

In der Sitzung des Gestalungsbeirates ging es jetzt auch um das Materialkonzept für den Peter-Plümpe-Platz. Wie berichtet, wird das Areal komplett neu gestaltet. Die Fläche wird in diesem Zuge auch eine neue Pflasterung bekommen. Die zuständige Firma stellte die verschiedenen Farbgestaltungen im Beirat vor, eine Festlegung sei noch nicht erfolgt, so Franz Heckens von der Stadtverwaltung. Ohnehin treffe der Gestaltungsbeirat ja auch keine Entscheidungen, sondern gebe nur Empfehlungen, daher heißt er ja auch „Beirat“.