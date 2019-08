Kevelaer : Ein duftendes Kräuterbeet für Regina Pacis

Kevelaer Auf der Terrasse des Seniorenwohnheims Regina Pacis in Kevelaer drängen sich viele Leute um das neue Kräuterhochbeet. Es riecht nach Pfefferminz und immer mehr Bewohner werden nach draußen gebracht, um die Einweihung nicht zu verpassen.

Dann beginnt Rudi van Aaken mit seiner Rede. Er ist der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Kevelaer und erklärt, wie es zu der Idee kam. Das Kräuterhochbeet ist für Menschen mit Demenz, damit sie sich anhand der Gerüche an ihr früheres Leben erinnern können, wenn sie früher selbst einen Kräutergarten hatten. Van Aaken erzählt von einer Begebenheit, in der seine Schwiegermutter, die an Demenz erkrankt war, eine wichtige Rolle spielt. Van Aaken schildert, dass sie sich kaum an etwas erinnern konnte. Mehr per Zufall kam sie in die Nähe des Kräuterbeets im Garten der Familie. Am Gesichtsausdruck konnte van Aaken ablesen, dass etwas Positives passiert war. „Ich sah, wie sie sich erinnerte.“ Das veranlasste die Kolpingsfamilie Kevelaer dazu, auch anderen Menschen diese Möglichkeit zugänglich zu machen. Bereits im vergangenen Jahr entstand so ein Kräuterhochbeet im St.-Elisabeth-Stift in Kevelaer. Nun war die Einweihung eines weiteren Beets in Regina Pacis. Pfarrer Josef Cornelissen segnete das Beet.