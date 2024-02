Ursprünglich aus Wesel Hörgeräte Horst öffnet in Weeze

Seit dem 2. Februar ist der inhabergeführte Meisterbetrieb Hörgeräte Horst auch in Weeze vertreten. Und zwar auf Kevelaerer Straße 14. Der Grundstein für Hörgerate Horst wurde vor über 25 Jahren in Wesel gelegt. Weitere Filialen in Hamminkeln und Voerde folgten. „Es war mir immer ein großes Anliegen, den Niederrhein zu versorgen – nun auch endlich auf der anderen Rheinseite“, so der ursprünglich aus Kevelaer stammende Inhaber Simon Bocianiak.