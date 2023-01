Tipps für Touristen der Wallfahrtsstadt Gastgeberverzeichnis soll Lust auf Urlaub in Kevelaer machen

44 Seiten umfasst das neue Gastgeberverzeichnis der Wallfahrtsstadt und zeigt, dass Kevelaer eine große Auswahl an Unterkünften und Gastronomiebetrieben bieten kann. Das Verzeichnis enthält knapp 100 Einträge zu Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätzen, Restaurants und Cafés. In der Broschüre finden Interessierte weitere Informationen für ihren Aufenthalt in Kevelaer. Eva Hundertmarck, Bereichsleiterin Event & Marketing freut sich über die Fertigstellung des neuen Printprodukts: „Das Gastgeberverzeichnis war eine neue Herausforderung, die wir gemeinsam mit der gestalterischen Expertise von ‚VvandenBoom. Agentur für Mediendesign‘ erfolgreich umsetzen konnten.“ „Es freut mich sehr, dass wir den Touristen in unserer Region ab jetzt dieses übersichtliche Verzeichnis für Unterkünfte jeglicher Art und Gastronomietipps an die Hand geben und sie somit noch besser bei der Urlaubsplanung unterstützen können“, sagt Wirtschaftsförderin Verena Rohde. Neben der Versendung an potenzielle Kevelaer-Gäste ist das Gastgeberverzeichnis auch ein wichtiges Printmedium auf Messen, wo es zukünftig an Interessierte verteilt werden kann. Mit einer Auflage von 5000 Exemplaren geht das Kevelaer Marketing erst einmal an den Start und plant zukünftig das Verzeichnis im zweijährigen Rhythmus zu überarbeiten und neu aufzulegen. Auch Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus, sagt: „Ganz gleich, ob das passende Hotel oder Ferienwohnung sowie tolle Restaurant-Tipps, mögliche Freizeitaktivitäten für den kommenden Urlaub – ich bin mir sicher, dass unsere Kevelaer-Gäste mit der Broschüre garantiert einen unvergesslichen Urlaub in unserer Region verbringen werden“.