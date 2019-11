„Beiträge zur Veerter Geschichte“ : Neues Buch erinnert an die „Krophuck“ in Veert

Autor Rudolf Geese hat ein Buch über die „Krophuck“ geschrieben. Foto: Dirk Möwius

Veert Rudi Geese ist Autor der zweiten Ausgabe der „Beiträge zur Veerter Geschichte“. Verkauf am Wochenende in der Heimatstube.

Mit dem Begriff „Krophuck“ kann spontan wohl kaum jemand etwas anfangen: Gemeint ist ein großes Flurstück nördlich vom Bereich Neray, das auf alten Karten als „Krop“ eingezeichnet ist und als Bauernschaft den Namen „Krophuck“ trug. Rudi Geese hat sich intensiv mit dem Bereich und der Geschichte der Katstellen dort beschäftigt. In der zweiten Ausgabe der „Beiträge zur Veerter Geschichte“, herausgegeben vom Heimat- und Verschönerungsverein Veert, fasst er seine Ergebnisse zusammen.

Woher der Name kommt, ließ sich aber nicht eindeutig erklären. Selbst Sprachwissenschaftler Dr. Georg Cornelissen konnte Geese nicht helfen. So bleibt nur der Hinweis, dass „Krop“ in nordischen Ländern oft für klein oder schwächlich steht. Bebauung lässt sich ab 1605 nachweisen. Ab 1810 lassen sich die wechselnden Besitzverhältnisse der Katstellen durch Liegenschaftsbücher sowie heirats- und Sterbeurkunden genau dokumentieren.

So verrät Geese seinen Lesern, das schon vor 1800 auf Nobis nicht mehr die Familie Nobis, sondern eine Familie Slickers lebte. In dem Buch erfährt man, was Paris mit der Katstelle Kleiner Kaiser zu tun hatte (der Besitzer hieß Arnold Paris) und dass 1865 der erste Zug durch die Krop­huck dampfte.

Auf den 82 Seiten geht es aber nicht nur die Krophuck. Geese berichtet von alten Kreuzen und zwei Grabplatten auf dem Veerter Friedhof, er stellt zudem die Entwicklung von Niersenhof, Tombergshof und Beurskenshof vor.

Erwerben kann man das Buch (14 Euro) wie auch den neuen Veerter Heimatkalender (5 Euro) am Wochenende in der Heimatstube. Am Samstag, 23., und Sonntag, 24. November, von 11 bis 16 Uhr, kann man sich dort auch die Fotoausstellung mit Veerter Motiven von Lothar Zerfaß anschauen.