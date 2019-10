Millionenprojekt in Warteschleife : Neues Becken im Hallenbad tropft immer noch

Millionenprojekt in Warteschleife

KEVELAER Das ganze Wochenende hatten die Verantwortlichen abgewartet und gehofft, doch bei der Kontrolle jetzt stellte man fest: Das neue Mehrzweckbecken ist immer noch undicht. Es tropft. „Es ist zwar nur noch minimal, aber es ist und bleibt ein Mangel, und der muss behoben werden“, sagt Peter Reffeling von der Stadt Kevelaer.

Man könne das Becken so nicht freigeben, denn aus dem kleinen Tropfen könnte im Laufe der Jahre ein größerer Schaden werden, um den sich dann die Stadt selbst kümmern müsse. Jetzt dagegen ist immer noch die Beckenfirma in der Pflicht. Man werde abstimmen, welche Schritte jetzt hier weiter unternommen werden müssen, so Reffeling.