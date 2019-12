Hallenbad Kevelaer : Hier kann Kevelaer baden gehen

Kevelaer Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist jetzt das neue Becken im Hallenbad Kevelaer eröffnet worden. Hier sollen Kinder schwimmen lernen.

Eine Sache ist in jedem Schwimmbad eine Todsünde: Mit Straßenschuhen in die Nähe des Beckens zu kommen. Am Donnerstag drückten die Verantwortlichen im Hallenbad Kevelaer beide Augen zu, denn schließlich stand die Eröffnung des neuen Beckens an und da wollten sich die vielen Gäste natürlich direkt am Beckenrand einen Eindruck von der neuen Anlage verschaffen. Die wichtigste Botschaft verkündete Bürgermeister Dominik Pichler gleich zu Beginn. „Das Becken ist dicht.“ Schließlich hatte es, wie berichtet, Verzögerungen beim Bau gegeben und zuletzt war immer mal wieder Wasser aus dem Becken getropft. Doch die Probleme seien im Griff und das Bad bereits vor der eigentlichen Öffnung ausreichend von Badegästen getestet worden. Pichler freute sich, mit dem Bad auch einen langen Wunsch des Bädervereins erfüllen zu können. Er erinnerte daran, dass die politische Mehrheit für das Prohekt lange unklar gewesen sei. Den Ausschlag hatte schließlich gegeben, dass es Fördermittel vom Bund gab. Die frühere Bundesbauministerin Barbara Hendricks war daher auch zur Eröffnung gekommen. Die wichtigsten Fakten zum Projekt im Überblick.



Die Historie Das bestehende Hallenbad in Kevelaer stammt aus dem Jahr 1973 und ist in den letzten Jahren technisch modernisiert worden, allerdings erfüllte es nach energetischen Gesichtspunkten nicht den aktuellen Stand der Technik. Das Bad hat eine Beckenfläche von 313 Quadratmetern und wird regelmäßig von Besuchern, Vereinen und Schulen genutzt.