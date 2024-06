Elterninitative in Schravelen Kinder der Kita Marienkäfer erleben viel Natur und Musik

Auch in diesem Frühjahr ging es ins Kleoland in Kleve. Die Kinder konnten auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern nach Herzenslust klettern, springen, rutschen und toben. Schon die An- und Abreise mit einem großen Reisebus ließ die Kinderherzen höher schlagen. Ein Ausflug ohne Eltern ist schon etwas ganz besonderes. Vielleicht schwingt neben großer Aufregung auch ein kleines bisschen Angst mit, die sich dann aber ganz schnell in Mut und Freude wandelt. Und am Ende sind die Kleinen alle ein ganzes Stück „gewachsen“.