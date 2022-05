Wilfried Engbroks ist neuer Vorsitzender : Schützen Weeze stellen sich neu auf

Weeze Norbert Mülders kandidierte nicht mehr als Vorsitzender. Nachfolger ist Wilfried Engbroks. Mülders hatte die Schützen acht Jahre lang geführt.

Die St. Johannes-Schützenbruderschaft 1698 Weeze hielt ihre Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus ab. Mehr als 60 Schützen nahmen an der Versammlung mit Neuwahlen teil. Zum Auftakt wurde mit Präses Pastor Klaus Martin Niesmann eine Messe in der Pfarrkirche St. Cyriakus in Weeze gefeiert. Der noch amtierende Vorsitzende Norbert Mülders begrüßte die anwesenden Schützenbrüder, darunter auch Bürgermeister Georg Koenen.