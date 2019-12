Planung in Kevelaer : Skate-Park rückt in die City

Kevelaer Aus dem Fördertopf des EU-Programms Leader bekommt Kevelaer 250.000 Euro für die geplante Anlage am Schulzentrum. Das ist die maximale Fördersumme. Die Jugendlichen sollen an der Planung des Areals beteiligt werden.

Wer momentan in Kevelaer skaten will, muss erst einmal raus aus der City fahren. Die Anlage liegt ganz am Rande der Stadt in der Nähe der Firma Red Sun. Sie ist dort mehr oder wenig seit einigen Jahren sich selbst überlassen. Das große Highlight für die Jugendlichen ist das Areal nicht. Als die Stadt 2016 Kinder und Jugendliche nach ihren Wünschen befragte, war es daher kaum eine Überraschung, dass sich der Nachwuchs eine neue Anlage wünschte. Am besten möglichst zentral.