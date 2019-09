Kevelaer Stadtentwicklung : Neuer „See-Park“ für Kevelaer?

Im Ausschuss für Stadtentwicklung wurden die Pläne für den Niersauen-Park in Schravelen vorgestellt. Foto: Christian Kaspers

Grundstückseigentümer Werner Hoverath möchte ein ambitioniertes Gestaltungskonzept an der Domsamenhalle in Schravelen umsetzen. Der Kevelaerer Stadtentwicklungsausschuss gibt dafür grünes Licht.

Eine Art Platzcharakter und Aufenthaltsraum im tollen Ambiente will der Architekt des Vorhabens, Jörg Bousart, schaffen. Bousart hat Architekturbüros in Issum und Kevelaer. Baukosten kommen bei dem umfangreichen Projekt nicht auf die Stadt Kevelaer zu, da der Träger des Vorhabens der Eigentümer Werner Hoverath aus Geldern ist.

Im Ausschuss wurden die verschiedenen geplanten Maßnahmen vorgestellt. Ziel sei es, unter anderem die Wasserfläche von rund 1600 Quadratmetern attraktiver zu gestalten. Zudem soll eine Verbindung zu der Domsamenhalle mit Gastronomie und der öffentlichen Bootsanlegestelle an der Niers hergestellt werden.

Die Domsamenhalle, in der öffentliche und private Veranstaltungen stattfinden und ein Ladenlokal mit einem großen außengastronomischen Bereich angesiedelt ist, könnte von der Umstrukturierung profitieren. Der Außenbereich der Gastronomie könnte offen in Richtung zur nördlichen Seite mittels einer Stufenanalage, die zur Seefläche führt, gestalten werden. Direkt daneben könnte ein Seeterrasse entstehen, auf der ein Grillunterstand platziert wird, der bei Events vom ansässigen Gastronomen genutzt werden kann.

An der Terrasse beginnt ein Fußweg, der als Rundgang einmal um den See führt. Auf der gegenüberliegenden südlichen Seite soll eine kleine Platzfläche mit einem Holzpavillon als Wetterschutzhütte für Wanderer und Bootsfahrer errichtet werden. Die Bootsanlegestelle der Niers ist vom Ende des Fußweges über die alte Baumallee erreichbar. Der Wasserstand des zukünftigen Parksees ist vom Pegel der Niers abhängig, so Architekt Bousart.