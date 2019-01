Bildung: „Es gibt einen deutlichen Trend zurück zum Förderzentrum“

KEVELAER/WEEZE/GOCH Konrektor Stephan Schultze hat nun wieder einen Chef, mit dem er das Leitungs-Team der Gocher Förderschule bildet. Thomas Hegmann war lange Jahre beim Neukirchener Erziehungsverein beschäftigt.

Noch vor einigen Jahren klang es so, als wolle die Politik die Förderschulen am liebsten alle abschaffen. Schließlich war die „Inklusion“ entdeckt worden, die Idee, alle Kinder gemeinsam lernen zu lassen. Zugrunde liegt dem Ideal die UN-Behindertenrechtskonvention, die verlangt, dass kein Mensch in seiner Entwicklung benachteiligt wird, vielmehr sollen alle einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung haben.

Thomas Hegmann lebt mit Frau und zwei Kindern in Xanten. Zuständig ist er nun nicht nur für den Schul-Standort Goch, sondern auch für zwei intensiv-pädagogische Gruppen. Denn die frühere Virginia-Satir-Schule in Kevelaer und Weeze gehört heute zum Förderzentrum des Mittelkreises, das von Schülern aus Goch, Uedem, Weeze, Bedburg-Hau und Kalkar besucht wird. Im Zuge des Rahmenkonzeptes des Kreises für die Förderschulen war die Virginia-Satir-Schule in Kevelaer aufgelöst worden. Dazu gehörte auch ein Standort in Weeze.