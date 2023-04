Vogelschießen um Königswürde Jürgen Bey regiert in Achterhoek

Am Sonntag, 30. April, findet dann im Achterhoeker Festzelt ab 20 Uhr der Tanz in den Mai mit der Party-Coverband „Impuls“ statt. Die Karten dafür kosten im Vorverkauf zwölf Euro und sind beispielsweise bei der Volksbank, dem KDW in Wemb, und der AgriV in Sonsbeck erhältlich. An der Abendkasse kostet das Ticket dann 14 Euro.