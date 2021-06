Neue Strecke in Weeze ist 3,5 Kilometer lang : Radweg rund um den Airport

Weeze Auf der Strecke in Weeze ist Natur hautnah zu erleben. Unterwegs können die Radler auch verschiedenen Rinderrassen ganz nahe kommen.

Wilhelm Moll-Tönnessen ist sicher: „Das ist eine tolle Strecke geworden, ich kann nur jedem empfehlen, sich einmal aufs Rad zu setzen und den neuen Kurs abzufahren“, sagte der Bauaumtsleiter im Bauausschuss. Dort teilte er mit, dass der neue Fahrradweg rund um den Airport Weeze so gut wie fertig sei. Am Freitag soll die Strecke eröffnet werden. Auf einem neu angelegten Fahrradweg können die Radler in Zukunft von der Einfahrt „Klever Tor“ bis zum „Heeser Gut“ fahren.

Das Besondere an der Strecke sei, dass sich hier „Natur pur“ erleben lasse, so Moll-Tönnessen. Entlang der gesamten Strecke könne der Blick in die wunderschöne Natur genossen werden. „Auf etwa der Hälfte der Strecke lädt eine Sitzgruppe zum Verweilen ein und bietet einen unvergleichlichen Blick in die einmalige Natur der renaturierten Fläche, in der sich die Natur weitestgehend selber entwickeln darf“, heißt es. Für das Kürzen der Gräser sind Glan- und Pinzgauer-Rindern zuständig, die Landwirt Ulrich Janowitz aus Wemb hier weiden lässt.