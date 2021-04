Niederrhein/Kevelaer : Notfallseelsorge: Erste Hilfe für die Seele

Niederrhein/Kevelaer Peter Bromkamp koordiniert die Notfallseelsorge am Niederrhein. Der Pastoralreferent stammt aus Datteln. Er agiert in Ausnahmesituationen.

Jetzt wird der aus Datteln stammende Pastoralreferent die Notfallseelsorge am Niederrhein, also in den Kreisen Kleve und Wesel, koordinieren. In sein neues Amt wurde er am 21. März in einem ökumenischen Wortgottesdienst in Kevelaer durch Kreisdechant Johannes Mecking eingeführt. Gleichzeitig wurde Yvonne Pohle als ehrenamtliche Notfallseelsorgerin vorgestellt. „Ich bin sehr dankbar, dass sich die Notfallseelsorge als Zweig kirchlicher Arbeit in den zurückliegenden Jahrzehnten so fest etabliert hat. Notfallseelsorge ist ein Grundbestandteil des Seelsorgeauftrages unserer Kirchen geworden, und dies in einem guten ökumenischen Miteinander“, sagte Mecking bei der Einführung.