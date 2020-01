Flughafen Weeze : Neue Strecken von Corendon als positives Signal

WEEZE Mit guten Nachrichten ist der Airport Weeze, wie berichtet, in das neue Jahr gestartet. Nachdem die türkische Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines bereits angekündigt hatte, im Sommer Flüge nach Antalya anzubieten, sind drei weitere Corendon-Strecken dazugekommen: Kreta, Rhodos und Hurghada.

Fatih Tunc, Produktmanager von Corendon Airlines, erläutert die Gründe, die aus seiner Sicht für Weeze sprechen: „Unser neuer Abflughafen Weeze ist gut erreichbar, die Wege sind kurz und besonders Familien mögen den stressfreien Ferienbeginn an einem regionalen Flughafen.“ Man sei überzeugt, dass die vier Ferienziele, die Corendon im Sommer erstmals vom Airport Weeze aus anbietet, bei den Kunden am Niederrhein und in den Niederlanden sehr gut ankommen.