Flughafen Weeze : Neue Strecke in die Türkei

Neue Strecke in die Türkei

WEEZE Die Airline Corendon fliegt im Sommer von Weeze an die Riviera.

Nachdem es zuletzt eher negative Nachrichten wegen sinkender Passagierzahlen am Flughafen gegeben hat, gibt es jetzt wieder eine positive Meldung: Die türkische Fluggesellschaft Corendon Airlines wird ab dem 11. Juni 2020 zweimal pro Woche Richtung türkische Riviera starten. Das gab die Airline jetzt bekannt. Jeweils am Mittwoch und am Samstag starten die Boeing 737-800 der Corendon Airlines ab Weeze.