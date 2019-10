Politik in der Wallfahrtsstadt : Rat wählt Stellvertreter nicht einstimmig

Politik in der Wallfahrtsstadt

Bei der Ratssitzung in Kevelaer stand auch die Wahl der ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters auf der Tagesordnung. Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

Kevelaer Mario Maaßen und Norbert Baumann sind die neuen ehrenamtlichen Stellvertreter des Kevelaerer Bürgermeisters. Bürgermeister Dominik Pichler bedauerte, dass es auch Nein-Stimmen bei der Abstimmung gab.

Die Stadt Kevelaer hat wieder drei ehrenamtliche stellvertretende Bürgermeister, wie es die Hauptsatzung der Wahlfahrtsstadt in Paragraph 13 vorsieht.

Nachdem Jürgen Aben bereits zum 31. Oktober 2017 von seinem Amt zurückgetreten war und nun vor gut zwei Wochen auch Brigitte Middeldorf ihr Amt als 2. Stellvertreterin des Bürgermeisters niedergelegt hatte, musste der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer in seiner jüngsten Sitzung neu wählen.

Was zu tun ist Die Aufgaben des ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeisters sind bei Verhinderung des Bürgermeisters Leitung von Sitzungen und Repräsentation bei öffentlichen Terminen. Gibt es mehrere Stellvertreter, können Aufgaben aufgeteilt werden.

Mario Maaßen (CDU) erhielt 34 Ja- und eine Nein-Stimme. Norbert Baumann (SPD) wurde mit 32 Ja- und drei Nein-Stimmen gewählt. Die Gemeindeordnung NRW sieht vor, dass ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters in geheimer Wahl und „ohne Aussprache“ gewählt werden. Dazu wurde jedes der 35 anwesenden Ratsmitglieder namentlich aufgerufen, musste nach vorne gehen und in der bereitgestellten Wahlkabine seine Stimme abgeben.

CDU will Baumann als Bürgermeister

CDU-Parteitag Goch : CDU will Baumann als Bürgermeister

Politik in Kevelaer

Politik in Kevelaer : Neuer Anlauf beim Stellvertreter-Posten

Politik in Kevelaer

Politik in Kevelaer : Mario Maaßen soll Bürgermeister-Stellvertreter werden

Der Zuschauerraum war während der öffentlichen Ratssitzung gut besetzt, das Interesse an verschiedenen Tagesordnungspunkten offenbar groß. Brigitte Middeldorf, die fünf Jahre lang als stellvertretende Bürgermeisterin bei zahlreichen öffentlichen Terminen in der Wallfahrtsstadt präsent und beliebt war, saß bereits für alle deutlich erkennbar bei den Grünen, denn dorthin hatte die ehemalige SPD-Politikerin gewechselt, was auch die Niederlegung ihres Stellvertreterinnen-Amtes zur Folge hatte.