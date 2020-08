Neue Schiedsmänner für Weeze : Besser vertragen als klagen

Weeze Die Gemeinde Weeze hat neue Schiedsleute. Der Bürgermeister begrüßte sie und bedankte sich bei den Vorgängern, sie würden sich in einer wichtigen Aufgabe engagieren.

Er wünschte auch ihnen, ein gutes Händchen bei dem Bemühen, zwei Parteien an einen Tisch zu bekommen. „Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, vor allem, wenn es um langjährige Nachbarschaftsstreitigkeiten geht“, so Francken. Durchschnittlich werden rund zehn Verfahren pro Jahr bearbeitet. Ordnungsamtsleiter Georg Koenen hat den Eindruck, dass die Fälle, in denen sich Nachbarn streiten, zugenommen haben.