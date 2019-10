Westnetz : Intelligente Schaltstation soll schneller auf Störungen reagieren

Daniel Stepke und Martin Cox (Westnetz) mit Dirk Krämer und Hans-Josef Thönnissen (Niersenergie-Netze,v.l.) an der neuen Station. Foto: ja/Innogy

Kevelaer Die neue Anlage kann aus der Ferne angesteuert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Niersenergie-Netze (Stadtwerke Kevelaer) bauen in Kooperation mit dem Verteilnetzbetreiber Westnetz das örtliche Stromnetz in Kevelaer weiter aus. Aufgrund technischer Veränderungen in der Kläranlage in Kevelaer-Wetten wird ein neuer Anschluss an das Stromnetz benötigt. Daher installierte Westnetz an der Marienstraße 78 eine neue automatisierte Schaltstation. Zur Einbindung dieser Anlage an das Stromnetz werden 600 Meter Mittelspannungskabel entlang des Mühlenhoeksweges und des Brunefeldsweges neu verlegt.

Solche automatisierte Stationen sollen bei Störungen helfen, schneller die Fehler zu finden und beheben. Denn neu ist, dass sich die Mitarbeiter dann quasi per „Fernstuereung“ auf die Anlage aufschalten können. Das soll zusätzliche Messwerte über die momentane Belastung im Netz liefern und Spannungsschwankungen ausgleichen. So soll beim Störungsfall der Strom schneller wieder da sein. Die automatisierte Netzstation in der Kläranlage ist die zweite „intelligente Station“, die in der Stadt Kevelaer konventionelle Ortsnetzstationen ersetzt.

„Da wir mit der ersten automatisierten Station sehr gute Erfahrung gemacht haben, möchten wir das Stromnetz darauf basierend weiter modernisieren. Zusätzlich zu der Ortsnetzstation in der Kläranlage sind noch weitere solcher intelligenten Stationen geplant.“, erläuterte Hans-Josef Thönnissen, Geschäftsführer der Niersenergie-Netze in Kevelaer.

Dirk Krämer, neuer Mitgeschäftsführer der Niersenergie-Netze, erklärte: „Mit intelligenten Ortsnetzstationen können wir besser auf Schwankungen im Netz reagieren, die beispielsweise durch das schnell wechselnde Angebot an Wind- und Sonnenenergie entstehen können.“