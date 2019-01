Weeze: Neue Pufferzone für den Wolf

WEEZE/KEVELAER In dem neuen Gebiet wird auch der komplette Kreis Kleve liegen. Schafzüchter begrüßen die Initiative, denn damit bekommen mehr Tierhalter die Möglichkeit auf Entschädigungen für Schutzmaßnahmen.

Gute Nachricht vor allem für die Schafzüchter in der Region. Um das Wolfsgebiet am Niederrhein will das Land eine so genannte Pufferzone einrichten. Konkret bedeutet das, dass auch Nutztierhalter in diesem neuen Gebiet Entschädigungen für Schutzmaßnahmen gegen den Wolf beantragen können. Es geht da beispielsweise um die Kosten für bessere Zäune oder Herdenschutzhunde. Bislang gibt es eine solche Entschädigung nur für Züchter, die im eigentlichen Wolfsgebiet liegen. Dieses Areal reicht aber nur bis zum Rhein. Nur ein Teil von Rees befindet sich in diesem Gebiet.