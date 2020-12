Unterstützung aus Kevelaer : Haus der Kerpenkate-Stiftung ist fast fertig

Kevelaer Mit den Mieteinnahmen des Objektes auf der Hüls will die Stiftung Schwimmkurse und Ferienangebote für sozial benachteiligte Kinder fördern.

„In unserem Vorstand gibt es zwei unterschiedliche Personenkreise“, erklärt Vorsitzender Karl Aengenheyster, „das sind einmal die geborenen Mitglieder, also die Gründerfamilien und der Bürgermeister, und die zugewählten Mitglieder.“ Das Ehepaar Wolters, das an der Gründung beteiligt war, und eines der gewählten Mitglieder seien nun ausgeschieden. Bei den Neuwahlen wurden zwei Personen neu in den Vorstand gewählt: Rudolf Beerden und Felix Vos. Vorsitzender Aengenheyster und Geschäftsführer Heinz Lamers wurden wiedergewählt. Auch Gründerin Hermine Gilles bleibt als stellvertretende Vorsitzende weiter im Vorstand.