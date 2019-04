Senioren in Kevelaer : Neue Leiterin von Regina Pacis

KEVELAER Denise Knauff kommt von Dinslaken ins Haus für Senioren nach Kevelaer.

„Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben“, so die gelernte Altenpflegerin. „Es ist sehr besonders, in einem so organisch gewachsenen Haus arbeiten und seine Bewohner auf ihrem Weg begleiten zu dürfen.“ Die 38-Jährige hatte zuletzt für den Caritasverband Dinslaken-Wesel das St.-Benedikt-Haus in Dinslaken geleitet.