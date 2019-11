Kirchliche Lehrgänge : 15 neue Küster treten im Bistum Münster ihren Dienst an

Niederrhein Das Bistum Münster hat 15 neue Küster. Nach einer mehrmonatigen Ausbildung erhielten die Teilnehmer ihre Zertifikate aus den Händen von Dr. Nicole Stockhoff, Leiterin der Fachstelle Gottesdienst im Bistum Münster, Domvikar Thomas Holznienkemper und Günter Weide, Küster in Lüdinghausen.

In ihren Heimatpfarreien werden die neuen Mitarbeiter künftig dafür Sorge tragen, dass in den Kirchen alles für einen würdigen Gottesdienstablauf bereitet ist. In der Ausbildung haben die Frauen und Männer viel über den kirchlichen Kalender, die liturgischen Farben und die Messbücher gelernt. Für den praktischen Umgang mit den Gewändern für Priester oder Messdiener besuchten sie die Sakristei in Lüdinghausen und das Priesterhaus in Kevelaer. Auch die Feier der Sonntagsmesse sowie die Besonderheiten der Festtage wie Ostern und Pfingsten standen auf dem Stundenplan. Eine Praxiseinheit zum Blumenschmuck rundete das Programm ab. Den Qualifizierungskursus absolviert haben Beate Coqui (Kevelaer), Marius Deckers (Emsdetten), Petra Dresemann (Billerbeck), Kirsten Fischer (Ahlen), Ingrid Frerich (EnnigerlohWestkirchen), Andreas Große-Boes (Dülmen), Jolanthe Hartwig (Moers), Barbara Kramer (Ennigerloh), Claudia Müncks (Geldern), Ernest Chigozie Onu (Senden), Christian Schwarz (Duisburg), Sabine Tuxhorn (Emmerich am Rhein), Regina Michaela Voß (Dülmen), Andrea Wallraven (Moers) und Ute Wittland (Gronau-Epe).