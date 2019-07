Neues Geschäft auf Kevelaers Hauptstraße : Ein Eldorado für Schoko-Fans

Christoph Berg und Heike Zwiest zeigen einen Teil ihrer süßen Auswahl, die es in der Confiserie an der Hauptstraße 59 in Kevelaer gibt. Foto: Bianca Mokwa

Kevelaer Die Konditoren Christoph Berg und Heike Zwiest stellen kevelaertypische Leckereien her. Die Gnadenkapelle gibt es als süßes Mitbringsel. Printen-Produktion ist schon gestartet. Heidesandplätzchen sind der Renner im Sommer.

Wer ein echter Schokoladenliebhaber ist, der kann sich im neuen Laden auf der Hauptstraße in Kevelaer sattsehen. Es gibt sie in Hülle und Fülle, als Vogelhaus, gefüllt oder pur. An diesem sommerlichen Morgen riecht es allerdings weihnachtlich nach Printen. Warum das so ist, weiß Christoph Berg genau. Printen brauchen nämlich eine Vorlaufzeit, sagt der Konditormeister, der hinter der Ladentheke steht. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Heike Zwiest führt er die neue Confiserie in Kevelaer.

Eine Kundin schlendert in den Laden. Die Marzipanstangen haben ihrem Mann so gut geschmeckt, dass sie Nachschub kauft, diesmal die größere Variante. „Ein Volltreffer, absolut lecker“, sagt sie. Sie schaut sich die selbst gemachten Marmeladen noch an und findet noch ein Mitbringsel, was sie mitnimmt. „Jetzt schnell nach Hause in den Kühlschrank“, sagt sie angesichts der Außentemperaturen. Berg nickt verständnisvoll. Er hat schon überlegt Styroporboxen mit Kühlakku gegen Pfand anzubieten, damit die Kunden auch in den warmen Sommermonaten ihre Schokoladenerzeugnisse sicher nach Hause bringen. „Ehrlich gesagt, in diesem Tagen ist es doch sehr ruhig“, sagt Berg. Dafür sind die Heidesandplätzchen dann gefragter denn je. Und dann ist da noch die Baustelle auf der Hauptstraße. „Aber das wussten wir vorher“, sagen die beiden Inhaber.