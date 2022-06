Sofortprogramm Innenstadt in Kevelaer : „La Chérie“: Den Traum vom eigenen Ladenlokal erfüllt

Kevelaer Das Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte zeigt in Kevelaer offenbar Wirkung. Wieder konnte dadurch ein leerstehendes Ladenlokal vermittelt werden.

Im Programmaufruf zum „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen heißt es: „Die vorübergehende Anmietung leerstehender Ladenlokale durch die Städte und Gemeinden zur Etablierung neuer Nutzungen im Rahmen eines Verfügungsfonds soll innenstädtischem Leerstand entgegenwirken.“ Genau das konnte jetzt in der Busmannstraße 34 erreicht werden. Nach nur wenigen Wochen des Leerstands hat Zenatt Rafiq in dem Ladenlokal ihr Geschäft „La Chérie“ eröffnet. Die Betreiberin des neu eröffneten Geschäfts spielte schon seit etwa fünf Jahren mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen. Dank des Sofortprogramms hat sie sich jetzt dazu entschlossen, ihren größten Traum in die Tat umzusetzen. „Durch das Sofortprogramm kann ich mich mit geringeren Mietkosten besser auf die Etablierung meines Geschäfts konzentrieren, um auch nach Ablauf der Förderung finanziell auf sicheren Beinen zu stehen“, meint Zenatt Rafiq. Seit Anfang Mai verkauft sie in ihrer Boutique „La Chérie“ hauptsächlich Schuhe und Accessoires. Ergänzt wird ihr Angebot durch Taschen, Sonnenbrillen, Geldbörsen und Schmuck.