Neue Ausstellung im Foyer des Weezer Rathauses Biografien erzählen von Schrecken des Krieges

Georg Koenen steht in der neuen Ausstellung, die im Foyer des Weezer Rathauses eröffnet wurde. „Sie könnte nicht aktueller sein“, sagt der Bürgermeister, „mit Blick auf die Ukraine. Es ist Krieg, und der ist ziemlich nah. Was das mit den Menschen macht und wie sie darin verschlungen sind, wird in den beschriebenen Biografien in der Ausstellung deutlich. Es geht um junge Frauen und Männer aus Europa und Amerika, die alle den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Manche haben überlebt, manche nicht. Es geht um die Jahre 1944 und 1945. Da ist zum Beispiel Andrée Collin. Sie ist neun Jahre alt, als sie in den Trümmern nach ihrer Lieblingspuppe sucht und nach ihrer Mutter. „Alt genug, um zu verstehen, dass Krieg hauptsächlich Angst bedeutet“, steht in ihrer Kurzbiografie. Gleiches Alter, anderer Ort, Adriana Vitali aus Italien. Aus dem Stoff des Fallschirms, den ihr Vater von einem Soldaten gegen Zivilkleidung getauscht hat, wird später ihr Kommunionkleid. Ein Happy End? Nicht so wirklich. Als sie mit ihrer Familie nach der Flucht in ihre Heimatstadt zurückkehrt, sind dort auch erst einmal nur Trümmer.