Brauchtum in Kevelaer : Eine Hommage an die „Stillen Helden“

An Museumsleiterin Veronika Hebben kommt niemand vorbei. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von historischen Rauchhelmen, bis hin zu alten Pumpmaschinen und Uniformen: Im Museum steht jetzt die Feuerwehr im Mittelpunkt.

„Von Menschen und stillen Helden – Die freiwillige Feuerwehr am Niederrhein“: Der Name der neuen Ausstellung des Niederrheinischen Museums wurde mit Bedacht gewählt. „Denn wir wollen bewusst den ‚Menschen‘ in den Vordergrund rücken“, erklärte Museumsleiterin Veronika Hebben. „Ohne jetzt anderen Ehrenämtern auf die Füße zu treten, so ist doch das Ehrenamt der freiwilligen Feuerwehr ein ganz Besonderes. Denn hier sagen Menschen, die ansonsten auch noch einen normalen Beruf und einen normalen Alltag haben: ‚Wir gehen da hin, wenn ihr Hilfe braucht und wenn es brennt!‘“

Zu sehen ist auch dieses Feuerwehrfahrzeug, eine Leihgabe aus Kalkar. Foto: Evers, Gottfried (eve)

In der Ausstellung wird natürlich auch die historische Entwicklung der Feuerwehr gezeigt und was es mit den verschiedenen Verbänden der Brandbekämpfer auf sich hat. „Bei all dem haben wir eine so große Resonanz von den Feuerwehren am Niederrhein bekommen, dass wir gar nicht alle Materialien einarbeiten konnten“, verriet Hebben. „Deshalb haben wir den Fokus eher auf den Kreis und dessen Umgebung gelegt, zeigen aber natürlich auch Sachen vom gesamten Niederrhein.“

INFO Termine und Angebote Die Ausstellung läuft bis zum 8. September. Die regulären Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Ein großes Begleitprogramm gibt es, unter anderem mit Erwachsenenworkshops, einem Sommeratelier, sowie einer Familienführung. Anmeldungen sind erforderlich. Mehr Informationen gibt es auf www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de.

Öffentliche Führungen finden an den Sonntagen, am 30. Juni und 8. September, sowie an den Samstagen, am 17. und 24. August, jeweils um 15 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kosten: fünf Euro pro Person

Es gibt ganz viele Schätzchen zu entdecken: Rauchhelme von 1925, noch viel ältere Pumpen und historische Löscheimer, sowie im Zweiten Weltkrieg zu Propaganda-Zwecken mit einem Hakenkreuz versehene Hilfsmittel, die später wieder von den Insignien befreit wurden. Darüber hinaus gibt es Uniformen, alte Pässe und Presseberichte und vieles mehr. Zudem läuft in einer Ecke des Ausstellungsaals der Film „Zeitzeugen“ von Markus van Oorschot. Der Film ist im Museum erhältlich. „Die Dokumentation haben wir nicht nur gewählt, weil sie aus Kevelaer kommt“, sagt Veronika Hebben, „sondern weil wir auch ganz einfach nach einem historischen Film gesucht haben, der wirkliche Eindrücke der Feuerwehrleute vermittelt.“

Die Brandbekämpfer sind eingeladen, selbst Teil der Ausstellung zu werden. Direkt wenn man in die Ausstellung kommt, gibt es die „Wand der stillen Helden“. Eben jene können ein Foto von sich machen lassen, ihren Namen, ihr Alter, ihre Feuerwehrgruppe und ihren Beruf darunter schreiben und zu den anderen Fotos hängen. Vor dem Museum, in der Durchgangspassage, kann sich zusätzlich jede Feuerwehrgruppe auf dem „Walk of Flame“ mit Namen verewigen.