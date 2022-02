Kunst am Niederrhein : Neue Ausstellung im Katharinen-Haus

Winnekendonk Die Bilder der Künstlerin Gabriele Schwarz-Lamche sind inspiriert durch die Natur. Der Betrachter wird angeregt mit anderen Augen durch die Landschaften zu gehen.

(RP) Die Künstlerin Gabriele Schwarz-Lamche aus Kapellen ist mit ihrer Ausstellung „Farbenwelt“ im Februar zu Gast im Katharinen-Haus in Winnekendonk, wo sie ihre farbenfrohen Bilder in der Cafeteria des Senioren-Hauses des Caritasverbands Geldern-Kevelaer ausstellt. Die gebürtige Berlinerin begann 2010 mit ihrer künstlerischen Tätigkeit. Sie malt mit Acrylfarben in unterschiedlichen Techniken. „Die Natur dient meist als Vorlage meiner Motive und lässt den Betrachter mit anderen Augen durch Landschaften gehen“, so Schwarz-Lamche. Besonders ihre Aufenthalte am Meer haben ihre Motive beeinflusst. Zu sehen sind gegenständliche sowie abstrakte Bilder in unterschiedlichen Größen, die farbenreich und intensiv auf die Besucher wirken. Schwarz-Lamche bildete sich bei Künstlern und Bildungseinrichtungen fort und nahm bereits an diversen Einzel- und Gruppenausstellungen am Niederrhein, im Rheingau und in Unna teil. Sie lebt seit mehr als 20 Jahren in Geldern am Niederrhein und ist Mitglied im Verein KulturCamp in Kamp-Lintfort.