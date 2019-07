Rettungswesen : Rat gibt grünes Licht für Feuerwehrhaus in Wemb

Weeze Das Feuerwehrgerätehaus für Wemb soll gebaut werden. Obwohl der bisherige Kostenansatz von insgesamt 2,3 Millionen Euro nach Erkenntnissen der Planer nicht ausreicht und voraussichtlich um 860.000 Euro überschritten wird, entschied der Weezer Rat jetzt einstimmig, den geplanten Neubau durchzuführen.

„Die Freiwillige Feuerwehr ist ein hohes Gut, kein Luxus, sondern Notwendigkeit“, hatte Bürgermeister Ulrich Francken bereits in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 18. Juni gesagt. In dieser Sitzung hatte Ekkehard Voss vom Architekturbüro Tschoban Voss den Ausschuss eingehend informiert über die einzelnen Kostenpunkte des Gesamtprojekts. Auch Einsparungen wurden berücksichtigt und detailliert dargelegt. Der Ausschussvorsitzende Guido Gleißner betonte bereits in der Bauausschuss-Sitzung, die Feuerwehr Wemb leiste seit Jahren hervorragende Arbeit und sollte daher auch ein „adäquates und zukunftsorientiertes Gebäude in Aussicht gestellt bekommen“. Der Leiter der Weezer Feuerwehr, Michael Winthuis, wertete das Gesamtkonzept für das Gerätehaus als in erster Linie funktionell und notwendig auch im Hinblick auf die Nähe zum Airport Weeze.