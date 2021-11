Neues Festival 2022 der Parookaville-Macher : San Hejmo bringt deutsche Pop-Szene nach Weeze

Weeze Das ist ein echter Paukenschlag: Die Macher von Parookaville gehen 2022 mit einem weiteren Festival an den Start. Am 20. August sollen Stars der deutschen Pop-Szene nach Weeze kommen.

Den Fans hatte es weh getan. Gleich zweimal hintereinander fiel Parookaville aus. Die Corona-Pandemie hatte das Megafestival voll erwischt. Da das Motto „ganz oder gar nicht“ galt, hatten die Organisatoren das Event schweren Herzens abgesagt. Doch 2022 soll nun richtig durchgestartet werden. Dann wird neben Parookaville auf dem Gelände am Airport noch ein weiteres Festival präsentiert. Am 20. August hat San Hejmo Premiere.

Ausgelegt ist das auf ein breiteres Publikum als Parookaville. Die Leute sollen sich einfach wohlfühlen, ein Stück Heimat bei einem Festival erleben, so die Veranstalter, die seit einem Jahr an dem Konzept feilen. „Mit seinen Bunkern, Sheltern, Wald- und Freiflächen ist der ehemalige Militärflughafen die perfekte Basis für das brandneue Livemusik-Konzeptfestival“, heißt es. Der Begriff „San Hejmo“ ist angelehnt an Esperanto und bedeutet übersetzt „Heiliges Zuhause“. Die weltweite Plansprache Esperanto wurde im 19. Jahrhundert entwickelt, um losgelöst von Konventionen und Grenzen alle Menschen zu verbinden. San Hejmo ist für das Festival damit Name und Motto zugleich.

Wer genau auftreten wird, ist noch geheim. Die ersten fünf Künstlerinnen und Künstler werden am 12. November bekanntgegeben. Wer darauf nicht warten will, kann jetzt bereits Blind Tickets für 59 Euro kaufen. Das ist ein begrenztes Kontingent an vergünstigten Karten „für alle, die uns vertrauen und schon zugreifen bevor feststeht, wer überhaupt in Weeze spielt“, so Bernd Dicks vom Organisationsteam. Fest steht bereits, dass es um Pop geht, um radiotaugliche Musik. Die Macher stellen klar: „San Hejmo ist kein Rockfestival.“