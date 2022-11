Umweltschutz : Aktionstag rund um die Natur in Kevelaer

Claudia Blauert erklärte im Konzert- und Bühnenhaus, worum es sich bei dem Gewinner-Projekt rund um die Bienen handelt. Foto: Norbert Prümen

Kevelaer Mit dem Preisgeld des Pflanzenwettbewerbes „Wir tun was für die Bienen!“ haben die Preisträger eine Veranstaltung im Kevelaerer Bühnenhaus organisiert.

Und dann wurde es ganz ruhig im sonst so belebten Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer: „In Memoriam“ wurde auf die Wand projiziert, und so hielten alle Besucher automatisch eine Art Schweigeminute für ausgestorbene Arten der Wildbienen, was die Bedeutsamkeit der Veranstaltung sofort deutlich machte. Vier Stunden ging die Veranstaltung „Wir holen die Blumenwiese in das Konzert- und Bühnenhaus“. Sie wurde vor allem von älteren Menschen gut besucht. Das Theaterstück „Fräulein Brehms Tierleben“ informierte über Bienen, Regenwürmer und Rauchschwalben und kritisierte so in Kombination mit Witz und Ernsthaftigkeit die unumkehrbare Zerstörung der Natur. Zu sehen war auch der Film „Die Wiese – ein Paradies nebenan“ von Jan Haft

Mit der Veranstaltung wollte man feiern, dass bei dem Projekt „Wir tun was für die Bienen!“ etwas „ökologisch Wertvolles“ entstanden ist, so Claudia Blauert, eine der Hauptorganisatorinnen. Mit dem Preisgeld stemmten die Organisatoren den Aktionstag. Ziel war es auch zu zeigen, wer alles mitgewirkt hat und wie viele Vereine und Naturschutzverbände als Partner mitmachten, um dem Artenschwund entgegenzuwirken. Auch wenn man noch viel mehr solcher Projekte braucht, um einen wirklichen Einfluss zu haben: Claudia Blauert ist vor allem die Umweltbildung wichtig. Mit der Veranstaltung soll Gelerntes zugänglich und erfahrbar gemacht werden. Es ist die „Liebe zur Natur, Freude am gemeinsamen Tun“, was Blauert und die weiteren Organisatoren dazu brachte, die Wiese ins Bühnenhaus zu holen.

Barbara Geiger, die Schauspielerin des wissenschaftlichen Theaters „Fräulein Brehms Tierleben“, erläuterte die Relevanz des Natur-Theaters. Man kenne die Tiere, um die es geht, aber man sehe sie anders, so Barbara Geiger. „Der Blick ändert sich.“ Sie hofft, mit der Veranstaltung die Neugier bei Kindern zu wecken. Mittelaltrige sollen mutig bleiben und nicht frustriert werden. Und die Älteren sollen auch was für die Seele tun. „Ich liebe es, auf Weltentdeckung zu gehen, und ich muss dafür nicht Kolumbus sein“, sagt Barbara Geiger. Und genau diese Weltentdeckung machte sie für andere im Bühnenhaus möglich.