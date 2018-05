Kevelaer: Nächster Abschnitt in Angriff genommen

Kevelaer "Es läuft derzeit gut, wir sind jetzt gut im Tritt", sagt Norbert de Ryck von den Stadtwerken, die für die Baustelle in der Hauptstraße zuständig sind.

Der Abschnitt bis zum Museum ist fertig. Hier laufen jetzt die Pflasterarbeiten vor den Geschäften, anschließend soll die Straße in der Mitte gepflastert werden. Gleichzeitig ist der nächste Abschnitt bis zur Metzgerei Moeselagen in Angriff genommen worden. Die Bagger arbeiten in der Mitte, an der Seite ist noch Platz für Fußgänger.