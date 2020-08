Süßer Nachwuchs im Tierpark Weeze : Lamafohlen sucht noch einen Namen

Weeze Putziger Nachwuchs im Tierpark Weeze ist für viele Besucher derzeit das Highlight auf der Anlage. Erstmals kam ein Hengstfohlen zur Welt.

Es ist der dritte Nachwuchs den Lady im Tierpark zur Welt gebracht hat. Zweimal waren es „Mädchen“, diesmal hat Lady erstmals ein Hengstfohlen geboren. Die Tiere werden meistens an andere Zoos abgegeben.

Durch den putzigen Nachwuchs wird die Zugkraft des Parks jetzt vermutlich noch mehr steigen. In den Ferien sind bereits viele Gäste gekommen, vor allem Familien. Und es ist zu erwarten, dass mancher jetzt die Tage bis zum Ferienende nutzt, um dem Fohlen einen Besuch abzustatten.

Wie berichtet, haben die Corona-Schutzmaßnahmen aktuell nicht zu einem Rückgang der Besucherzahlen gesorgt. Im Gegenteil: Im Juli waren rund 12.000 Menschen auf das Gelände gekommen. das waren bei weitem mehr als im vergangenen Jahr. „Das lag vor allem am Wetter, diesmal war es im Juli nicht so warm, dass alle ins Freibad gegangen sind“, sagt Marie-Christine Kuypers. Die Bedingungen seien ideal gewesen, um den Tierpark zu besuchen. Erfahrungsgemäß kommen an heißen Tagen weniger Besucher. Ab 30 Grad komme kaum noch jemand. Die Anlage zwar zur Zeiten des Lockdowns komplett geschlossen. Danach durften Besucher nur nach Anmeldung kommen. Inzwischen ist der Besuch auch wieder ohne Anmeldung möglich. Auch der Eintritt ist weiterhin frei. Allerdings ist der Zugang weiterhin nur auf einen Eingang beschränkt. Zudem ist ein „Einbahnstraßenkurs“ auf dem Gelände eingerichtet, damit sich die Besucher möglichst aus dem Wege gehen und es nicht zu vielen direkten Kontakten kommt.