Mode in Kevelaer : Aktuelle Modetrends auf der Bühne

Es machte offenbar richtig Spaß, die Mode in der Mueumspassage zu präsentieren. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Bei nahezu perfektem Wetter konnten die Gäste in Kevelaer am Samstagabend gemütlich, mit einem Glas Wein in der Hand, bis 23 Uhr bei der Nacht der Trends in Kevelaer shoppen. In der City gab es viel Programm.

„ABBA“ tönt durch die aufgestellten Lautsprecherboxen, während die vielen Besucher der „Nacht der Trends“ sich auf zu nächsten Modenschau machen. Neben den geöffneten Geschäften lockten in der City viele verschiedene Snack- und Getränkestände die Besucher. Sei es für eine traditionelle Currywurst bei Curry Köbes, Schoko-Erdbeeren zum Nachtisch oder ein ausgefallener Cocktail in der Bücherstube Angenheyster. Auch das Reisebüro Schatorje hatte eine Fotowand aufgestellt.

Um 19.30 Uhr begann eine von drei Shows auf dem „Catwalk“ im Museumsdurchgang neben der Hauptstraße. Viele Besucher hatten sich schon vor dem Laufsteg versammelt, um die Modenschau zu erleben. Dann wurde der Spot auf Willi Girmes gerichtet, der in die Veranstaltung einführte. Die „Nacht der Trends“ fand dieses Jahr zum 12. Mal in der Zusammenarbeit von der Stadt Kevelaer und fünf Modehäusern statt. „Einen riesigen Applaus für das Kevelaerer Stadtmarketing“, sprach Willi Girmes während seiner Ansprache aus.

Die Innenstadt wurde in der Marienstadt zum Laufsteg. Das zog viele Besucher an. Foto: Evers, Gottfried (eve)

INFO Jubiläum bei Modehaus Kaenders 125 Jahre Das Modehaus „Kaenders“ hat in diesem Jahr sein Jubiläum auf der Nacht der Trends groß gefeiert. Gegründet wurde das Geschäft 1894 und wird heute von den Geschwistern Stefanie und Markus Kaenders geführt.

Der Beat setzte ein und zuerst trauten sich die „Nachwuchsmodels“ voller Elan auf die Bühne. In Kleingruppen von Jungs oder Mädchen wurden die neuen Wintertrends für die kommende Saison von dem ersten Modehaus, „Mutter und Kind“, vorgestellt. Besonders Kollektionen von „Jack and Jones“ oder „Only“ wurden den Zuschauern gezeigt.

Doch damit nicht genug. Als die drei Mädels der „VFR Tanzgarde“ auf dem Laufsteg posten, setzte plötzlich die Musik ein und sie legten eine begeisternde Tanzeinlage vor. Das Ganze lief unter der Leitung von Julia Saborowski.

Als nächstes kam ein kleiner Themenwechsel durch die Trachtenmode von „Biesemann“. Begleitet von passenden Schlagerbeats wurde der Laufsteg von fröhlich tanzenden Erwachsenen eingenommen. Es wurden die Dirndl und Lederhosen der neuen Kollektion vorgestellt, bei der Tradition und Moderne durch hochwertige Designs kombiniert wurden. Auch für Menschen, die diese Mode auch in den Alltag einbringen wollen, hat Biesemann etwas zur Hand. Schnittige Röcke, Blusen, Jeans und Shirts mit einem leichten Akzent der traditionellen Trachtenmode wurden auf dem Laufsteg präsentiert. Neben der Wies’n- und Alltagsmode hatte die Show in ihrem letzten Auftritt einen Outdoor-Teil mit dabei. Sportlich geschnittene Winterjacken und passende Mützen wurden den Gästen präsentiert.

Es folgten die Mode von „Susanne Abels“ mit verschiedenen Blazer-Kombinationen, „GO-IN“ und auch das Kleidungsgeschäft „Kaenders“, das in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feierte. Leder- und Steppjacken waren der neue Trend in den Farben des Herbstes.

Wer noch nicht genug von Mode hatte, konnte nun auch weiter zu „Vrede“, wo auf dem Vorplatz auf der Busmannstraße ein weiterer Laufsteg errichtet war. Mit ebenfalls drei Shows um 18.30 Uhr, um 20 Uhr und um 21 Uhr wurden auch hier die neuen Herbstlooks vorgestellt. Nach einem Auftritt der „Showgirls“ in Nasa-Kostümen, die auch schon ihre überraschende Einlage am Museum aufgeführt hatten, wurden Looks von „Tommy Jeans“ und „Levis“ vorgestellt. Die Farben für den Herbst waren vor allem safrangelb und rot. Der Geschäftsführer des Modehauses „Vrede“ betont, dass vor allem Leo und Plüsch nun voll in Mode sind. Besonders spezialisiere sich das Geschäft auf „Casual Jeans Wear“ von den Marken „Tommy Jeans“, „Levis“ und „Cup of Joe“.