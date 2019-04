Kommunalpolitik in Kevelaer : Kein neuer Beigeordneter für Kevelaer

KEVELAER Früheres Aufgabengebiet von Marc Buchholz wird aufgeteilt. Künftig gibt es vier Fachbereichsleiter.

Seit dem 1. April arbeitet der frühere Sozialdezernent Marc Buchholz in Mülheim, gut eine Woche danach ist seine Nachfolge geregelt. Wie berichtet, hat sich die Verwaltungsspitze in Abstimmung mit den Fraktionen dazu entschieden, die Stelle von Buchholz nicht Eins-zu-Eins nachzubesetzen. Es wird auch erst einmal einen Abschied von der Beigeordnetenstelle geben. Statt dessen ist das frühere Aufgabengebiet von Buchholz jetzt auf zwei Bereiche aufgeteilt. Den Bereich „Soziales“ hat Ludger Holla mit übernommen. Den Bereich „Jugend, Sport und Schule“ leitet künftig Ulrich Bernds.

Der Rat entschied sich am Donnerstagabend mit Mehrheit für ihn. Die Entscheidung fiel im nicht-öffentlichen Teil in geheimer Abstimmung. Zwei Bewerber aus dem eigenen Haus hatte es gegeben. Alle Beteiligten hatten im Vorfeld Wert darauf gelegt, die Stelle intern auszuschreiben, um Bewerbern aus dem eigenen Haus eine Chance zu geben. Ulrich Bernds war seit gut zwei Jahren Fachbereichsleiter für Schule und Sport. Er habe in der Vorstellungsrunde überzeugt, hieß es. Bürgermeister Dominik Pichler sagte, er sei froh, dass der Rat seinem Vorschlag gefolgt ist. Die neue Position wird Ulrich Bernds am 1. Mai antreten.