Bayer Decodomus in Winnekendonk: Nach Wasserschaden in neuem Glanz

Winnekendonk Im Sommer 2016 zerstörte ein schweres Unwetter in großen Teilen das Ladengeschäft von Bayer Decodomus in Winnekendonk. Fast drei Jahre lang wurde renoviert, nun sind die letzten Arbeiten beendet.

„Endlich ist alles fertig.“ Brigitte Bayer-Janeck strahlt und führt stolz durch die Räume von Bayer Decodomus in Winnekendonk. Fast drei Jahre lang gingen die Handwerker dort ein und aus, nach und nach entstand nach dem massiven Wasserschaden das hochmoderne Ladenlokal am Wissener Weg.

Der schwarze Tag war der 23. Juni 2016. Das Unwetter tobte über Winnekendonk, die Firma hat es voll erwischt. Dicke Hagelkörner hatten die Glaskuppeln zerstört, Wasser war von oben eingedrungen. In kurzer Zeit stand das Wasser in den Geschäftsräumen zehn Zentimeter hoch. Die Computer wurden in Sicherheit gebracht. Möbel hochgetragen. Die Teppichböden waren ebenso wenig zu retten wie der komplette Ladenbau. In den Wänden saß die Feuchtigkeit, teilweise mussten sie eingerissen werden. Im Gewerbegebiet von Winnekendonk habe es keine Firma so schwer getroffen, wie Decodomus. Von der gesamten 3000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche waren zwei Drittel überschwemmt.