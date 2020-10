ANALYSE : Weezer CDU sucht ihre neue Rolle

Im alten Rat hatte die CDU die Mehrheit, künftig könnte es zu einer Pattsituation kommen: Die CDU hat 14 Sitze, die anderen Fraktionen zusammen genauso viele. Foto: Latzel

WEEZE Die Wahl des Fraktionsvorsitzenden zeigt, dass es unterschiedliche Strömungen in der Partei gibt. Nicht allen gefällt, dass Guido Gleißner im Amt bleibt.

Von Sebastian Latzel

Man sei nach dem Sturm wieder in ruhiges Gewässer gekommen, hatte Guido Gleißner gesagt, nachdem er als Fraktionsvorsitzender der CDU wiedergewählt worden war. Eine Wahl, die viele überrascht hatte, weil man dem Bürgermeisterkandidaten nach seiner herben Wahlschlappe nahegelegt hatte, das Amt niederzulegen. Und offenbar ist die See bei der CDU dann doch nicht so ruhig, wie die Parteispitze nach außen demonstrieren möchte.

Der Parteivorsitzende Max von Elverfeldt und der Fraktionsvorsitzende hatten erklärt, dass Gleißner „mit Mehrheit“ gewählt worden sei. Einer Darstellung, der mancher widerspricht. Die Rede ist davon, dass es bei der Abstimmung eine Patt-Situation gegeben habe. Das soll so auch im Protokoll der Fraktionssitzung stehen.

Guido Gleißner ist weiter Fraktionsvorsitzender der CDU in Weeze. Foto: CDU

INFO Ganz enge Situation im neuen Rat Die Sitzverteilung Im neuen Weezer Rat hat die CDU 14 Mitglieder. SPD und Grüne haben in dem Gremium jeweils fünf Mandate, die FDP vier.



Die Situation Das könnte bei Abstimmungen zu spannenden Pattsituationen führen. Zünglein an der Waage könnte im Rat dann die Stimme des Bürgermeisters sein. Der neue Verwaltungs-Chef Georg Koenen ist parteilos und unabhängig.

Guido Gleißner bestätigt, dass sich bei der geheimen Wahl sechs Fraktionsmitglieder für ihn ausgesprochen und sechs mit „Nein“ gestimmt haben. Bei Wahlen im Rat wäre ein Antrag bei Stimmengleichheit abgelehnt. In der Geschäftsordnung der CDU-Fraktion Weeze sei dieser Fall allerdings gar nicht geregelt. Hier sei es Usus, dass bei Stimmengleichheit der Kandidat gewählt sei, so Gleißner.

In der Fraktionssitzung habe man abstimmen lassen, ob so verfahren werden soll. Dabei stimmten zehn für den Vorschlag und zwei dagegen. Aus Sicht von Gleißner ein deutliches Votum. „Wir haben uns gemeinsam auf dieses Verfahren geeinigt. Und wenn ich nicht überzeugt wäre, dass ich auch die Mehrheit hinter mir habe, würde ich gehen.“ Dass es Leute in der Fraktion gebe, die gegen ihn sind, damit müsse er leben.

Es hätten sich aber auch zwei Mitglieder, die nicht zur Sitzung kommen konnten, für ihn ausgesprochen. In der Geschäftsordnung ist aber nicht geregelt, wie mit solchen „Briefwählern“ umgegangen wird. Daher wurden die Stimmen nicht gewertet.