Vorfall im Euregio-Park am Airport Weeze : Überfall mit Messer: Zweiter Täter in Haft

Die Polizei konnte jetzt einen zweiten Mann festnehmen (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

WEEZE Ein Mann war bei einem Überfall in Weeze in der Nähe des Flughafens mit einem Messer schwer verletzt worden. Inzwischen sitzen zwei Tatverdächtige in Haft.

Die Polizei kann nach dem Überfall am Eurgeio-Park zwei positive Nachrichten melden: Das Opfer ist inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden und die Beamten konnten einen zweiten Tatverdächtigen festnehmen.

Wie berichtet, hatten drei Syrer einem 26-jährigen Landsmann in einem Waldstück am Flughafen aufgelauert. Der Mann war vor den Angreifern in eine Leiharbeiterunterkunft geflohen. Zwei Täter setzten ihm nach und packten ihn im Erdgeschoss des Gebäudes. Ein Angreifer verletzte den Syrer mit einem Messer schwer. Er musste mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein mutmaßlicher Täter war am selben Tag festgenommen worden. Der andere Angreifer war flüchtig. Jetzt ging er der Polizei ins Netz. Der 24-jährige Syrer wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Es erging Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags. Er befindet sich nun ebenfalls in Untersuchungshaft.