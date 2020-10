Wegen der Corona-Zahlen in Kevelaer : Türen des Rathauses geschlossen

Wegen der Corona-Zahlen in Kevelaer

Eine Mitarbeiterin schließt die Eingangstür des Rathauses in Kevelaer. Foto: Latzel

Kevelaer Die Regelung gilt wegen der Corona-Pandemie ab Montag, 26. Oktober. Termine gibt nach telefonischer Absprache. Spontane Besucher sind nicht möglich.

Aufgrund der stetig steigenden Covid 19-Infektionen ändert das Rathaus am Peter-Plümpe-Platz ab Montag, 26. Oktober, die bestehenden Zugangsregelungen. Die Türen des Rathauses bleiben zunächst verschlossen. Persönliche Vorsprachen sind nur nach Terminabsprache möglich. Gegebenenfalls können Anliegen auch direkt am Telefon oder per Mail oder Briefpost geklärt werden.